В Торбеевском районе легковушка врезалась в грузовик

В Торбеевском районе нарушение скоростного режима спровоцировало ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика.

Вечером 15 октября 36-летний водитель легкового автомобиля марки «Опель», перестав оказывать полноценное влияние на движение транспортного средства, врезался в грузовик марки «Фотон». Большегруз двигался впереди. Сотрудники ГИБДД предварительно установили, водитель легковушки не смог обеспечить безопасную дистанцию из-за того, что он превысил скорость.

Местом аварии стал 12-й километр магистрали между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал».

Предполагаемый виновник ДТП стал единственным пострадавшим. Мужчина был госпитализирован.

Читайте также о том, что в Рузаевском районе ДТП унесло жизнь 59-летнего автомобилиста.

Источник: гибдд.рф