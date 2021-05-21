Жительница Саранска фиктивно прописала иностранцев

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов была установлена причастность местной жительницы к нарушению миграционного законодательства.

Согласно сведениям, собранным стражами порядка, некоторое время назад 36-летняя жительница посёлка Николаевка прописала в своем доме гражданина Узбекистана 1998 года рождения и гражданина Таджикистана 1984 года рождения. При этом женщина не собиралась предоставлять жилье иностранцам для постоянного пребывания, а у последних не было соответствующего намерения.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф