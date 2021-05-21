Жительница Саранска из-за мошенников лишилась более миллиона рублей

В Саранске местная жительница лишилась сбережений, проявив интерес к предложению мошенников.

Более месяца назад 41-летняя горожанка зарегистрировалась на сайте, на котором якобы проводились электронные торги. В течение практически месяца женщина направляла свои сбережения на фондовую биржу в качестве инвестиционных вложений, планируя в конечном итоге получить крупную прибыль.

Финансовая деятельность жительницы Саранска закончилась тем, что она потеряла более 1 млн рублей, не сумев вывести деньги.

Полицейскими было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного под предлогом проведения электронных торгов.

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Источник: 13.мвд.рф