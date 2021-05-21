Неизвестные мошенники обманули слесаря из Рузаевки

В Рузаевке парень стал жертвой неизвестных мошенников.

Недавно 27-летнему жителю Рузаевки, который работает слесарем на машиностроительном заводе, поступил телефонный звонок от ранее неизвестного ему гражданина, представившегося сотрудником службы безопасности банка. Незнакомец рассказал молодому человеку, как оказалось позже, вымышленную от начала до конца историю о неких мошенниках, пытающихся взять деньги в кредит, оформив обязательство о его погашении на горожанина.

В кратчайшие сроки с парнем связался ещё один неизвестный гражданин. Последний также в итоге оказался мошенником, но в момент беседы молодой человек ему поверил. Незнакомец, представившись сотрудником следственных органов, убедил пострадавшего в необходимости следовать указаниям якобы работника банка, дабы пресечь действия неких злодеев, а затем задержать их и привлечь к ответственности.

В итоге пострадавший, соблюдая все предписания мошенника, представившегося сотрудником финансового учреждения, через мобильное приложение банка оформил кредит в размере 161 тыс. рублей, а затем перечислил деньги на продиктованный незнакомцем счет.

Сейчас полицейские проводят проверку по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф