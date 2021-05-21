В Саранске 22-летнего парня осудили за мошенничество

В Саранске выслушал приговор суда 22-летний молодой человек, обвиняемый в мошенничестве.

В октябре прошлого года 22-летний парень взял в аренду на несколько дней игровую приставку, оформив с её 28-летним законным владельцем соответствующий договор и заплатив ему 500 рублей за один день использования устройства, пообещав предоставить остальную часть суммы при возврате консоли.

В итоге 22-летний преступник не вернул приставку обратно, сдав её в ломбард за 10 тыс. рублей.

В ходе следствия было установлено, что молодой человек также причастен к похищению под предлогом аренды двух кофеварок, принадлежащих 43-летней гражданке. Данное имущество парень сдал в ломбард. Сумма ущерба в этом случае составила около 90 тыс. рублей.

Суд приговорил парня к 1 году и 6 месяцам лишения свободы. Ранее молодой человек уже имел проблемы с законом из-за мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф