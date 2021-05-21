В Рузаевке пожар уничтожил несколько мусорных контейнеров

В Рузаевке произошел пожар, который уничтожил несколько мусорных контейнеров.

Вечером 17 октября к дому № 11, расположенному по адресу – улица 40 лет Победы, подъехала пожарная машина. Причиной визита сотрудников экстренной службы стало возгорание трех мусорных контейнеров, изготовленных из пластика. Закончился пожар полным уничтожением контейнеров на общей площади, равной 4 квадратным метрам.

Ни один человек в результате данного инцидента не пострадал.

Точная причина случившегося будет установлена специалистами. Не исключено, что в данном случае возгорание было спровоцировано умышленным поджогом.

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Источник: 13.mchs.gov.ru