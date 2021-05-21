Жителя Мордовии осудили за разбой и кражу

В Мордовии суд вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в разбое и краже.

Во второй половине января нынешнего года 40-летний гражданин, не имеющий определенного места жительства, в селе Старое Шайгово постучал в дверь помещения, расположенного на территории автозаправочной станции. Сотрудница АЗС открыла дверь, полагая, что пришел покупатель. Мужчина, угрожая ножом и применением физической силы, потребовал отдать выручку. Женщина, открывшая дверь, и вторая сотрудница АЗС стали кричать и звать на помощь. Испугавшись, что крик будет услышан другими гражданами, преступник убежал. В кратчайшие сроки мужчина был задержан.

Затем была установлена причастность злоумышленника к краже лома на сумму порядка 11 тыс. рублей и незаконному проникновению в жилище.

Также выяснилось, что в конце минувшего года мужчина вернулся из тюрьмы.

Суд приговорил преступника к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф