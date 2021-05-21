Житель Мордовии незаконно срубил 13 берез для растопки печи

В Мордовии суд вынес приговор в отношении местного жителя, являющегося фигурантом уголовного дела по факту незаконной рубки деревьев.

В начале лета нынешнего года 51-летний житель посёлка Калыша Ичалковского района с помощью бензопилы спилил 13 берез на территории Большеигнатовского участкового лесничества, куда приехал на принадлежащему ему тракторе.

Часть берез мужчина вывез к себе в хозяйство. За остальными деревьями он планировал вернуться позже, но не успел, поскольку был задержан стражами порядка. Древесину мужчина намеревался использовать в качестве дров для растопки печи.

Сумма ущерба, причиненного действиями гражданина, составила 162,7 тыс. рублей. Свою вину гражданин не отрицал. Мужчина полностью возместил ущерб.

Решением суда житель Мордовии был приговорен к 2 годам лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф