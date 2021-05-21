В Саранске мужчина принес в банк фальшивую денежную купюру

В Саранске предприниматель принес в банк поддельную денежную купюру.

Недавно в полицию поступило сообщение об обнаружении фальшивой банкноты номиналом 5 тыс. рублей из одного из финансовых учреждений города. Выяснилось, что поддельную купюру принес в банк 36-летний предприниматель, который занимается розничной продажей одежды. Банкнота была получена мужчиной в качестве выручки от продажи товара.

Кто мог расплатиться этой купюрой, предприниматель не знает.

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Источник: 13.мвд.рф