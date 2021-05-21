В Атяшевском районе сгорела баня

В Атяшевском районе после пожара на месте, где ранее располагалась баня, осталась гора пепла.
Воскресный вечер в населенном пункте Тарасово указанного района оказался тревожным. На улице Пролетарской раздался вой пожарной сирены. Возле дома № 33, расположенного по упомянутому адресу, пламенем была охвачена баня. Спасти постройку от исчезновения в объятиях огня пожарные не смогли. Баня была уничтожена на площади 15 квадратных метров.
Известно, что данная постройка принадлежала гражданке 1974 года рождения.
О пострадавших в результате пожара не сообщается.
Что стало причиной данного происшествия, предстоит выяснить специалистам.
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Источник: 13.mchs.gov.ru