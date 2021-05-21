В Атяшевском районе сгорела баня

В Атяшевском районе после пожара на месте, где ранее располагалась баня, осталась гора пепла.

Воскресный вечер в населенном пункте Тарасово указанного района оказался тревожным. На улице Пролетарской раздался вой пожарной сирены. Возле дома № 33, расположенного по упомянутому адресу, пламенем была охвачена баня. Спасти постройку от исчезновения в объятиях огня пожарные не смогли. Баня была уничтожена на площади 15 квадратных метров.

Известно, что данная постройка принадлежала гражданке 1974 года рождения.

О пострадавших в результате пожара не сообщается.

Что стало причиной данного происшествия, предстоит выяснить специалистам.

Также читайте о том, что в Рузаевке пожар уничтожил несколько мусорных контейнеров.

Источник: 13.mchs.gov.ru