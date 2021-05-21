В Зубовой Поляне автомобиль сбил мужчину

В Зубовой Поляне мужчине понадобилась помощь после наезда автомобиля.

Днём 16 октября на улице Ленинской под колёсами автомобиля марки «Нива» оказался 49-летний мужчина. Стоит отметить, что данный гражданин не совершал никаких действий. Он стоял на обочине. В определенный момент внезапно для самого себя пешеход стал участником ДТП.

За рулем транспортного средства находился 60-летний гражданин.

Известно, что пострадавший самостоятельно обращался за медицинской помощью в районную больницу.

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Источник: гибдд.рф