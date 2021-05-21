В Кочкуровском районе опрокинулась иномарка

В Кочкуровском районе иномарка оказалась в кювете.

Днём 17 октября в районе 18-го километра дороги между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал» опрокинулся автомобиль марки «Тойота». Опрокидывание транспортного средства произошло в кювете, куда оно вылетело из-за того, что 60-летний водитель в определенный момент движения не сумел должным образом справиться с управлением.

Автомобилисту понадобилась медицинская помощь.

По результатам медицинского освидетельствования алкоголь в крови водителя иномарки обнаружен не был.

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Источник: гибдд.рф