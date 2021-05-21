В Чамзинском районе горел мусорный контейнер

В Чамзинском районе пожарные приняли участие в ликвидации возгорания мусорного контейнера.

Поздним вечером 17 октября небо над посёлком Комсомольский слегка осветило пламя, имевшее место в связи с возгоранием пластикового мусорного контейнера.

На расположенный поблизости жилой дом пламя не перекинулось. Пострадавших в данном происшествии нет.

В результате возгорания мусорный контейнер был поврежден на площади, составляющей 1 квадратный метр.

Причину возгорания установят специалисты.

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Источник: 13.mchs.gov.ru