В Мордовии прокуратура отстаивает права детей-сирот на жилье

В Саранске прокуратура отстаивает право ребенка-сироты на собственную недвижимость.

Выяснилось, что гражданин, являющийся представителем категории детей-сирот, был включен в список на предоставление недвижимости. Но жилье данному гражданину предоставлено не было. Данное бездействие представляет собой грубое нарушение его прав.

Прокуратура Октябрьского района Саранска обратилась в суд с иском о защите прав указанного горожанина. Судом данный иск был удовлетворен.

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Источник: epp.genproc.gov.ru