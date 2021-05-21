В Саранске девушка пострадала, упав в салоне автобуса

В Саранске девушка была травмирована во время поездки в салоне автобуса.

Утром 14 октября на улице Гагарина был зафиксирован факт резкого торможения автобуса № 40. Данный процесс стал причиной получения телесных повреждений 18-леитней девушкой. Последняя упала, не сумев устоять на ногах во время торможения. Девушка доставлялась в одну из больниц Саранска. Восстанавливаться от последствий случившегося пострадавшая будет дома.

Водитель автобуса поспешил покинуть место происшествия, что является грубейшим нарушением ПДД.

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Источник: гибдд.рф