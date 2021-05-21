Житель Мордовии пойдет под суд по обвинению в развращении детей

В Мордовии предстанет перед судом мужчина, который обвиняется в развращении детей.

В декабре прошлого года 53-летний житель республики развратил 13-летнюю дочь своей знакомой. При этом мужчина заявил пострадавшей, что любое разглашение информации о преступление против половой неприкосновенности обернется для неё максимально тяжелыми последствиями, не исключив возможность её физического устранения.

В мае и начале лета текущего года обвиняемым были совершены преступления аналогичного характера в отношении ещё одной девочки 13-летнего возраста. В данном случае мужчина также пытался засекретить свое злодеяние посредством применения методики запугивания.

Одна из пострадавших рассказала о случившемся своим родственникам.

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Источник: mordovia.sledcom.ru