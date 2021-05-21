Житель Рузаевки, до смерти избивший отца, пойдет под суд

В Рузаевке суд примет решение об избрании меры наказания мужчине, до смерти избившему отца.

В конце июля нынешнего года 43-летний гражданин, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, сильно обиделся на своего 70-летнего отца, который выругался в его адрес нецензурной бранью. Чувство обиды в конечном итоге привело к практическим последствиям, выразившимся в том, что обвиняемый избил родственника. От полученных травм отец мужчины умер.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого были направлены на рассмотрение суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru