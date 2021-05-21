В Саранске до конца осени высадят около 400 саженцев деревьев

Стало известно о том, сколько деревьев в Саранске высадят до конца текущей осени.

Городская администрация уточняет, что речь идет о саженцах березы, липы и рябины. Также будут высажены шаровидные ивы и каштаны.

В общей сложности до конца осенней поры планируется высадить около 400 деревьев.

Саженцы будут размещены на склоне реки Саранка. Кроме того, в настоящее время осуществляется прием и рассмотрение заявок на озеленение других городских территорий от жителей Саранска.

Также читайте о том, что в Саранске кафе, бары и рестораны проверяют на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

Источник: e-mordovia.ru