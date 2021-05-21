В Саранске произошло ДТП с участием машины ДПС

В Саранске была организована проверка по факту ДТП с участием автомобиля ДПС.
Поздним вечером 18 октября на перекрестке улиц Гастелло и Павлика Морозова не разъехались легковой автомобиль марки «Лада-Приора» и служебная машина ДПС. Известно, что служебное транспортное средство двигалось с включенными проблесковыми маячками. Кроме того, был включен специальный звуковой сигнал.
Предварительно было установлено, что 20-летний житель Рузаевского района, управлявший «Приорой», проигнорировал правило о необходимости предоставления преимущества в движении служебному транспортному средству.
Пострадала 19-летняя пассажирка «Лады». Девушка получила ушибленную рану носа и височной области.
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Источник: 13.мвд.рф