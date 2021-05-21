В Теньгушево иномарка сбила пенсионера

В Теньгушево пенсионер, который решил, что игнорирование ПДД не приведет к серьезным последствиям, оказался на больничной койке.

Вечером 18 октября на улице Ленина 79-летний гражданин пересекал проезжую часть. Данные действия пенсионер решил совершить там, где ему удобнее, а не на специально предназначенном для этого пешеходном переходе. В итоге мужчина так и не дошел до противоположной стороны улицы, оказавшись под колёсами автомобиля марки «Рено».

Прибывшие на место происшествия медики приняли решение о том, что пенсионеру следует пройти курс стационарного лечения. В итоге пострадавший был госпитализирован.

Также читайте о том, что в Саранске произошло ДТП с участием машины ДПС.

Источник: гибдд.рф