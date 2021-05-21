Житель Ардатовского района подозревается в незаконном хранении марихуаны

Житель Ардатовского района, хранивший марихуану, стал фигурантом уголовного дела.

В конце лета нынешнего года 26-летний житель указанного района, находясь на территории заброшенного садового участка, обнаружил кусты конопли. Молодой человек решил собрать растение, дабы оставить его для последующего личного потребления.

Запрещенное вещество парень стал хранить в двух местах. Часть марихуаны молодой человек отвез своим родителям, проживающим в Атяшевском районе. Марихуану парень спрятал в гараже. Оставшуюся часть запрещенного вещества фигурант уголовного дела хранил на своем приусадебном участке.

Полицейские в ходе обыска изъяли марихуану общей массой 871 г.

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Источник: 13.мвд.рф