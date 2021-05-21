Жительница Мордовии фиктивно прописала в своем доме гражданку Азербайджана

В Ельниковском районе был зафиксирован факт нарушения миграционного законодательства.

Стражам порядка удалось предварительно установить, что во второй половине августа нынешнего года 32-летняя гражданка, проживающая на территории указанного района, прописала в принадлежащем ей доме гражданку Азербайджана 1975 года рождения. В данном случае имело место фиктивное оформление прописки. Иностранка проживает в другом месте, а в доме 32-летней женщины не появлялась.

Сейчас проводится проверка по факту фиктивной регистрации гражданки Азербайджана.

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Источник: 13.мвд.рф