В Саранске рабочий завода перевел мошенникам более 2 миллионов рублей

В Саранске молодой человек перечислил мошенникам крупную денежную сумму.

Недавно на связь с 28-летним жителем Саранска, который работает на машиностроительном заводе, вышел неизвестный гражданин. Последний в ходе телефонного разговора заявил, что некими мошенниками предпринимаются попытки по оформлению кредита на имя горожанина. Для придания своим словам значимости и своего рода намека на абсолютную достоверность незнакомец представился сотрудником ЦБ РФ. Якобы банковский работник посоветовал молодому человеку действовать на опережение.

Следуя указаниям незнакомца, житель Саранска оформил кредиты в трех банках. Получив в общей сложности 2,1 млн рублей, парень перечислил деньги через терминал, установленный в торговом центре, на 14 счетов, продиктованных якобы работником банка. После этого незнакомец перестал выходить на связь.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф