Жительница Рузаевки закопала мобильный телефон своей подруги

В Рузаевке была установлена причастность безработной местной жительницы к краже мобильного телефона.

Несколько недель назад 45-летняя жительница Рузаевки, не имеющая постоянного места работы, пришла в гости к своей подруге. Дверь в квартиру последней не была заперта, а владелица жилья и её дети спали. Гостья, пребывавшая в состоянии алкогольного опьянения, решила, что обстоятельства сложились в пользу совершения преступления. Женщина похитила мобильный телефон, принадлежащий хозяйке квартиры.

Подозреваемая закопала телефон под деревом, планируя его продать спустя некоторое время. Почему именно такой способ хранения имущества заинтересовал женщину, чьим сознанием в тот день управляло спиртное, можно только догадываться.

Гражданка свою вину признала, но забыла, под каким именно деревом был закопан мобильный телефон.

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Источник: 13.мвд.рф