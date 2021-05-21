Житель Рузаевки угрожал убийством таксисту

В Мордовии сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который угрожал убийством таксисту.

На прошлой неделе 45-летний житель Рузаевки, будучи пьяным, отправился в поездку на такси. Затем мужчина отказался оплачивать проезд, начав проявлять агрессию, а также высказывая разного рода угрозы. В определенный момент житель Рузаевки принялся угрожать убийством.

Сотрудники Росгвардии, прибыв на место инцидента, задержали 45-летнего гражданина.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru