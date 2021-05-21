Житель Саранска, пытавшийся надругаться над женщиной, предстанет перед судом

В Саранске в скором времени будет оглашен приговор суда по уголовному делу о покушении на половую неприкосновенность женщины.

В первой половине августа нынешнего года 40-летний житель Саранска, чья криминальная биография содержит в себе несколько случаев несовпадения его действий и норм законодательства, в вечернее время возле дома, расположенного по адресу – улица Осипенко, напал на женщину. Применяя грубую физическую силу, мужчина попытался вступить в половой контакт с пострадавшей, но последняя сумела убежать.

Суд в ближайшее время примет решение о назначении меры наказания 40-летнему горожанину.

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Источник: epp.genproc.gov.ru