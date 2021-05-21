В Мордовии прокуратура защитила права молодой матери

В Мордовии после вмешательства прокуратуры были восстановлены права молодой матери на получение выплат на содержание ребенка.

Весной текущего года жительница Саранска написала заявление на получение ежемесячных выплат на ребенка. В ответ на данное заявление женщина получила от чиновников отказ. Последние объяснили свое решение тем, что не была предоставлена информация о регистрации заявителя, хотя нынешние законодательные акты не определяют отсутствие данных сведений в качестве достаточного основания для отказа в выплатах.

После вмешательства прокуратуры женщина получила социальную выплату в размере 113 тыс. рублей. Виновное должностное лицо понесло дисциплинарное наказание.

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Источник: epp.genproc.gov.ru