В Саранске осудили мужчину, избившего собутыльника

В Саранске был вынесен судебный приговор в отношении местного жителя, считающего, что лучшим аргументом в конфликтной ситуации является физическая сила.

В первой половине мая нынешнего года 33-летний житель Саранска распивал спиртные напитки в компании своего знакомого. В определенный момент попойка приобрела агрессивный характер, выразившийся в конфликте между собутыльниками. В процессе словесной перепалки 33-летний горожанин решил, что для преимущества в возникшей ссоре следует применить физическую силу. В итоге данный гражданин жестоко избил оппонента.

Согласно решению, принятому Пролетарским районным судом Саранска, ближайшие 2 года и 8 месяцев 33-летний мужчина проведет в тюрьме.

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Источник: epp.genproc.gov.ru