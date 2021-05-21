В Саранске автомобиль сбил женщину

В Октябрьском районе Саранска была травмирована женщина, попавшая под колёса автомобиля.

Вечером 19 октября 67-летний водитель автомобиля марки «Лада-Гранта» на улице Косарева сбил 44-летнюю женщину. Последняя в момент ДТП переходила дорогу.

Медики, которые прибыли на место инцидента, после осмотра пострадавшей приняли решение о её госпитализации.

Известно, что автомобилист допустил наезд на пешехода в момент выезда с прилегающей территории. По какой причине водитель сбил женщину, не сообщается.

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Источник: гибдд.рф