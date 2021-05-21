Жительница Саранска перечислила мошенникам 915 тысяч рублей под предлогом защиты денег

Жительница Саранска, поверив мошеннику, который представился сотрудником правоохранительных органов, лишилась денег.

Недавно 63-летней гражданке, проживающей в посёлке Николаевка, позвонил незнакомец. Последний, заявив, что он является сотрудником следственных органов, хотя, как оказалось позже, находится по другую сторону закона, рассказал о том, что некие мошенники пытаются оформить на её имя кредит в отделении банка, расположенном на территории Московской области.

Горожанка, испытав испуг, поверив в достоверность сказанного незнакомцем, стала следовать его указаниям. В итоге женщина сняла со своей банковской карты денежные средства в сумме 915 тыс. рублей и перечислила их на так называемые безопасные счета, продиктованные якобы сотрудником следственных органов.

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Источник: 13.мвд.рф