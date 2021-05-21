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Жительница Саранска перечислила мошенникам 915 тысяч рублей под предлогом защиты денег

Жительница Саранска перечислила мошенникам 915 тысяч рублей под предлогом защиты денег

Жительница Саранска, поверив мошеннику, который представился сотрудником правоохранительных органов, лишилась денег.

Недавно 63-летней гражданке, проживающей в посёлке Николаевка, позвонил незнакомец. Последний, заявив, что он является сотрудником следственных органов, хотя, как оказалось позже, находится по другую сторону закона, рассказал о том, что некие мошенники пытаются оформить на её имя кредит в отделении банка, расположенном на территории Московской области.

Горожанка, испытав испуг, поверив в достоверность сказанного незнакомцем, стала следовать его указаниям. В итоге женщина сняла со своей банковской карты денежные средства в сумме 915 тыс. рублей и перечислила их на так называемые безопасные счета, продиктованные якобы сотрудником следственных органов.

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Источник: 13.мвд.рф