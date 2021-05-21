В Саранске был задержан мужчина, подозреваемый в краже спиртного

В Саранске мужчина, получавший алкогольную продукцию незаконным путем, был задержан сотрудниками Росгвардии.

На прошлой неделе камеры видеонаблюдения, установленные в одном из магазинов Саранска, зафиксировали, как один из посетителей торгового заведения взял с витрины две бутылки с алкогольным напитком, одну из которых спрятал под куртку, а вторую принес на кассу, однако оплата за неё по карте гражданина не прошла. В итоге мужчина покинул магазин, пообещав вернуться обратно в кратчайшие сроки, чего в итоге так и не сделал. Стоимость похищенной бутылки со спиртным составляет 864 рубля.

Спустя несколько дней мужчина решил совершить аналогичное преступление в другом торговом заведении города, но был задержан охранниками, которые передали его сотрудникам Росгвардии. Любителем спиртного, добытого противоправным путем, оказался 30-летний житель Саранска.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru