В Ардатовском районе был задержан пьяный водитель иномарки

В Ардатовском районе был задержан молодой человек, имеющий склонность к пьяному вождению.

На прошлых выходных граждане обратились в правоохранительные органы с сообщением о том, что по территории населенного пункта Атяшево разъезжает иномарка, траектория движения которой вызывает вопросы к вменяемости водителя. В итоге данное транспортное средство было оставлено совместными усилиями сотрудников Росгвардии и ГИБДД.

За рулем машины находился 29-летний гражданин, который ранее был лишен водительского удостоверения по причине пьяного вождения.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru