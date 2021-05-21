В Саранске задержали мужчину, пытавшегося украсть спиртное из магазина

В Саранске охранниками одного из местных магазинов была пресечена попытка похищения товара.

На прошлых выходных из сетевого магазина, расположенного по адресу – улица Косарева, в пункт централизованной охраны поступил сигнал о попытке кражи спиртного. Как выяснилось, один из посетителей указанного торгового заведения набрал с полок несколько единиц товара, а затем спрятал под куртку бутылку со спиртным напитком. На кассе мужчина расплатился только за часть продукции, после чего попытался покинуть магазин, но был остановлен охраной.

К совершению указанного преступления причастен 37-летний житель Саранска.

Также читайте о том, что жительница Саранска перечислила мошенникам 915 тысяч рублей под предлогом защиты денег.

Источник: 13.rosguard.gov.ru