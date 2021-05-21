Жительница Саранска фиктивно прописала гражданку Узбекистана

В Саранске местная жительница нарушила закон, фиктивно прописав иностранку.

Стражами порядка было предварительно установлено, что в конце прошлого месяца 36-летняя жительница Саранска прописала в своей квартире гражданку Узбекистана 1969 года рождения, не планируя предоставлять ей помещение для постоянного проживания.

Для упомянутой горожанки нарушение действующих норм законодательства, регулирующего процессы в миграционной сфере, обернулось проблемами с законом в виде привлечения к уголовной ответственности.

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Источник: 13.мвд.рф