Жительница Саранска пойдет под суд по обвинению в покушении на дачу взятки

В Саранске были переданы на рассмотрение суда материалы уголовного дела в отношении 20-летней девушки, которая обвиняется в покушении на совершение преступления коррупционного характера.

Весной нынешнего года 20-летняя гражданка перечислила на банковский счет своего знакомого, вместе с которым она училась в автошколе, денежные средства в сумме 13 тыс. рублей. Последний за обозначенное денежное вознаграждение пообещал поспособствовать успешной сдаче экзамена по вождению на получение водительского удостоверения. На самом деле соответствующих намерений у мужчины не было. Полученные деньги он потратил на личные нужды.

Не сумев два раза сдать упомянутый экзамен, девушка поняла, что знакомый её обманул. Гражданка написала заявление на обманщика, вследствие чего последний был привлечен к уголовной ответственности. Но в последующем и девушка стала фигурантом уголовного дела в связи с совершением действий, представляющих собой покушение на дачу взятки.

Также читайте о том, что в Саранске осудили мужчину, избившего собутыльника.

Источник: mordovia.sledcom.ru