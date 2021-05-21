В Темникове неизвестный расплатился поддельной денежной купюрой в магазине

В одном из магазинов Темникова неизвестный гражданин расплатился за приобретенные товары фальшивой денежной купюрой.

На днях в одном из магазинов указанного населенного пункта покупатель расплатился за продукцию поддельной банкнотой номиналом 5 тыс. рублей. Продавцы из-за большого количества посетителей не успели проверить данную денежную купюру на подлинность с помощью специального прибора.

Фальшивая банкнота была выявлена после того, как выручка из магазина поступила в службу инкассации.

Сейчас стражами порядка проводятся мероприятия, направленные на установление лица, причастного к сбыту поддельной денежной купюры.

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Источник: 13.мвд.рф