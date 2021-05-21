Жительница Лямбирского района фиктивно прописала в своем доме гражданина Армении

В Лямбирском районе местная жительница может стать фигурантом уголовного дела в связи с нарушением норм действующего миграционного законодательства.

Стражи порядка предварительно выяснили, что 32-летняя гражданка, являющаяся жительницей села Владимировка, в прошлом месяце фиктивно прописала в принадлежащем ей доме гражданина Армении 1969 года рождения. Последний проживать в доме сельчанки не планировал. У женщины намерения предоставлять жилье иностранцу не было.

Сейчас полицейскими проводится проверка по факту фиктивной регистрации гражданина Армении.

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Источник: 13.мвд.рф