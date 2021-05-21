В Саранске был задержан 50-летний мужчина, подозреваемый в краже

В Саранске стражами порядка был задержан мужчина, который подозревается в совершении кражи.

Недавно 50-летний гражданин, не имеющий определенного места жительства, решил переночевать в подъезде многоквартирного дома, расположенного на территории Октябрьского района Саранска. Оказавшись на пятом этаже, мужчина обнаружил, что дверь в одну из квартир не была закрыта. Данное обстоятельство гражданин воспринял в качестве сигнала к действиям криминального характера.

Проникнув в квартиру, подозреваемый похитил два мобильных телефона и ноутбук. Владельцы жилья в это время спали.

На следующий день 50-летний мужчина был задержан полицейскими. В этот момент гражданин был пьян. До задержания подозреваемый успел выбросить ноутбук, решив, что он не работает.

Факт своей причастности к совершению преступления 50-летний гражданин не отрицает.

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Источник: 13.мвд.рф