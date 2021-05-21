В Саранске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который находится в розыске

В Саранске сотрудниками Росгвардии был задержан мужчина, который находится в розыске.

На днях правоохранителям поступило сообщение о попытке кражи товаров из магазина, расположенного по адресу – улица Севастопольская. Прибыв по указанному адресу, сотрудники Росгвардии выяснили, что 33-летний посетитель торгового заведения, набрав товаров общей стоимостью более 1,5 тыс. рублей, пытался уйти, минуя кассу. Это сделать ему не удалось благодаря действиям охраны магазина.

В ходе проверки документов сотрудники Росгвардии выяснили, что 33-летний мужчина находится в розыске по подозрению в краже товаров стоимостью более 7 тыс. рублей.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru