В Саранске работник мясоперерабатывающего комбината стал жертвой мошенника

В Саранске мужчина перечислил свои деньги мошеннику, который представился сотрудником банка.

Недавно 38-летнему жителю Саранска, который работает на мясоперерабатывающем комбинате, позвонил неизвестный гражданин. Последний, представившись сотрудником службы безопасности банка, спросил у горожанина о том, не оставлял ли он заявку на снятие денежных средств со своего счета. Получив отрицательный ответ, незнакомец предложил мужчине перечислить деньги на некий резервный счет в целях безопасности.

Горожанин принял указанное предложение, после чего перевел со своего счета 469 тыс. рублей на номер электронного кошелька, продиктованный якобы работником банка.

Затем мошенник перестал выходить на связь, а пострадавший понял, что стал жертвой обмана.

Также читайте о том, что в Саранске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который находится в розыске.

Источник: 13.мвд.рф