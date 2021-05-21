В Саранске задержали мужчину, подозреваемого в краже имущества из автомобиля

В Саранске был задержан и привлечен к уголовной ответственности мужчина, который подозревается в краже имущества из салона автомобиля.

Летом нынешнего года 35-летний житель посёлка ТЭЦ-2, не имеющий постоянного места работы, похитил из салона автомобиля, припаркованного возле жилого дома, сумку, в которой находились денежные средства в сумме 5 тыс. рублей и обручальное кольцо.

Деньги подозреваемый потратил на приобретение спиртного. Кольцо он использовал в качестве оплаты за проезд. Ювелирное изделие было передано автомобилисту, который подвозил мужчину до места проживания.

При этом 35-летний гражданин является фигурантом ещё одного уголовного дела, возбужденного по факту совершения преступления имущественного характера.

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Источник: 13.мвд.рф