Заместитель директора одной из фирм Саранска стал жертвой мошенников

В Саранске заместитель директора одной из местных компаний лишился денежных средств, став жертвой мошеннического обмана.

Недавно 49-летний гражданин, который является заместителем директора компании, специализирующейся на продаже электрических инструментов, на сайте интернет-магазина оформил заказ на покупку нескольких шлифовальных машин, необходимых торговой точке, перечислив в качестве оплаты денежные средства в сумме 107,6 тыс. рублей.

В оговоренные сроки мужчина не получил товар. В итоге пострадавший обратился в полицию.

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Источник: 13.мвд.рф