В Саранске иномарка сбила пьяного пешехода, который бежал по проезжей части

В Саранске пробежка по проезжей части стала причиной ДТП.

Вечером 20 октября по улице Большевистской решил пробежаться 34-летний мужчина. Этот факт не стал бы новостью, если бы горожанин не бежал по проезжей части при условии, что поблизости имеется специально отведенный для пешеходов тротуар, и не попал под колёса автомобиля. Бегуна сбила машина марки Porsche Macan под управлением 36-летней женщины. Известно, что транспортное средство двигалось во встречном направлении.

Пешеход был госпитализирован. Известно, что мужчина пребывал в состоянии алкогольного опьянения. Можно предположить, что именно воздействие спиртного на сознание заставило гражданина устроить пробежку по проезжей части.

Также читайте о том, что в Саранске автомобиль сбил женщину.

Источник: гибдд.рф