В Зубово-Полянском районе был задержан пьяный автомобилист

В Зубово-Полянском районе правоохранители остановили автомобиль под управлением мужчины, проигнорировавшего норму о недопустимости вождения в пьяном виде.

Вечером 20 октября сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на автомобиль, который двигался хаотично. Водитель транспортного средства грубо нарушал ПДД.

В итоге машина, особенности движения которой были слишком подозрительными, была остановлена правоохранителями. За рулем транспортного средства находился 49-летний гражданин. Мужчина не мог полноценно управлять автомобилем, поскольку был пьян.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru