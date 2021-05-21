В Саранске был задержан мужчина, подозреваемый в краже товара из магазина

В Саранске мужчина, пытавшийся украсть товар из одного из местных магазинов, был задержан правоохранителями.

Накануне ночью камеры видеонаблюдения, установленные в сетевом магазине, расположенном по адресу – улица Косарева, зафиксировали попытку похищения товара. Один из посетителей торгового заведения взял с витрины товар, спрятал его в карман, после чего направился в сторону выхода, минуя кассу. Уйти из магазина с неоплаченным товаром мужчина не успел, поскольку был остановлен охраной.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали вора. Им оказался 34-летний мужчина.

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Источник: 13.rosguard.gov.ru