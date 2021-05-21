В Зубово-Полянском районе в результате ДТП погибли два человека

В Зубово-Полянском районе по вине водителя микроавтобуса произошло ДТП, жертвами которого стали два человека.

Местом трагической аварии стал посёлок Ширингуши. Как сообщает ГИБДД по Мордовии, 21 октября на улице Рабочей микроавтобус марки «Мерседес» врезался в мотоцикл марки «ИЖ-Планета», который двигался впереди и начинал поворачивать налево. Предварительно было установлено, что 42-летний водитель первого транспортного средства не сумел рассчитать безопасную дистанцию, что в итоге и спровоцировало ДТП.

Полученные 48-летним мотоциклистом и его 35-летней пассажиркой телесные повреждения оказались смертельными. Мужчина и женщина умерли на месте происшествия.

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Источник: гибдд.рф