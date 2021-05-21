В Краснослободском районе мужчину осудили за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения

В Краснослободском районе суд вынес приговор в отношении мужчины, который неоднократно садился за руль автомобиля, будучи пьяным.

Летом нынешнего года указанный гражданин, употребив спиртное в не самых малых объемах, сел за руль автомобиля марки ВАЗ-21124. Мужчину не смутил тот факт, что ранее пьяная поездка закончилась для него привлечением к административной ответственности. Повторное нарушение ПДД привело к тому, что автомобилист врезался в машину, двигавшуюся в попутном направлении. Мужчина поспешил покинуть место ДТП, но спустя некоторое время вернулся обратно.

Согласно решению, принятому судом, на протяжении двух ближайших лет у гражданина не будет водительского удостоверения. Кроме того, мужчине было назначено ещё одно наказание в виде 200 часов обязательных работ.

Читайте также о том, что в Саранске иномарка сбила пьяного пешехода, который бежал по проезжей части.

Источник: epp.genproc.gov.ru