В Мордовии сыну жертвы ДТП не удалось ужесточить наказание в отношении виновника происшествия

В Мордовии не удалось изменить судебный приговор, вынесенный в отношении виновника ДТП со смертельным исходом.

В июле прошлого года в Ардатовском районе 42-летний водитель автомобиля на одном из участков дороги между населенными пунктами Комсомольский и Ардатов допустил выезд на встречную полосу, где произошло столкновение с мотоциклом, пассажир которого в тот же день скончался в больнице от полученных телесных повреждений.

Ардатовский районный суд в июле текущего года приговорил автомобилиста к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы условно. Кроме того, была применена мера наказания в виде запрета на осуществление деятельности, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

Сын жертвы ДТП решил обжаловать указанное постановление, полагая, что меры наказания являются слишком мягкими с точки зрения соотношения с тяжестью последствий инцидента. Верховный суд Мордовии признал решение районного суда обоснованным, оставив его без изменения.

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Источник: epp.genproc.gov.ru