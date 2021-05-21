В Мордовии прокуратура помогает сироте получить жилье

В Темниковском районе прокуратура защищает право сироты на получение жилья.

Недавно в прокуратуру указанной района обратился гражданин, являющийся сиротой. Текст заявления, написанного последним, гласил, что он был включен в список граждан, претендующих на недвижимость, но в конечном итоге жилье ему так и не было предоставлено.

Прокуратура направила в районный суд иск о предоставлении недвижимости. Данный иск был удовлетворен. Прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.

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Источник: epp.genproc.gov.ru