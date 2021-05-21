Мошенники купили бытовую технику за счет жительницы Лямбирского района

В Лямбирском районе местная жительница, сама того не зная, помогла мошенникам приобрести бытовую технику.

Согласно информации, полученной полицейскими, 58-летней жительнице села Атемар позвонил незнакомец, который, представившись сотрудником службы безопасности банка, сообщил о попытке неких мошенников с помощью кредитной карты женщины купить бытовую технику в магазине, расположенном в Самарской области.

Сельчанка, поверив, что всё сказанное незнакомцем является абсолютной правдой, стала следовать его указаниям, полагая, что таким путем она обезопасит свои средства. В итоге гражданка продиктовала звонившему данные своей банковской карты. После этого мошенники, сняв со счета пострадавшей практически 74 тыс. рублей, в режиме онлайн приобрели бытовую технику. После этого подставной банкир перестал выходить на связь.

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Источник: 13.мвд.рф